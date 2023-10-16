Угробив 1,5 тис людей за місяць. Інструктор «Шторм Z» розкритикував російського генерала

Не дивлячись на постійні атаки та шалені втрати, росіяни не змогли утримати позиції

Внаслідок «м'ясних штурмів» окупанти відчувають серйозний дефіцит живої сили

Російський інструктор загонів «Шторм Z» Святослав Голіков у своєму Telegram-каналі «Філолог у сірій зоні» звинуватив генерала Андрія Сичового в тому, що той лише у вересні угробив під Бахмутом півтори тисячі російських військових. Не дивлячись на це, утримати позиції окупантам все одно не вдалось.

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Голіков додав, що внаслідок таких «м'ясних штурмів» у російській армії гострий дефіцит живої сили, нікому воювати, чим і пояснюється швидка зупинка наступу на Авдіївку.

«Результат очевидний – рубіж продавлений. Як тепер стабілізувати ситуацію – невідомо. Заганяти назад ледь підлікованих трьохсотих з невитягнутими уламками – чудовий план! Не, ну а що робити? Люди-то закінчуються...», – жаліється окупант.

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Російський інструктор також розповів, що командиру недобитих залишків загону, роздертого навпіл і кинутого в авральному режимі в оперативне підпорядкування двом різним частинам, не давали зв'язуватися зі штабом своєї бригади для доведення ситуації.

«Формальна наявність погонів не робить людину справжнім офіцером», – резюмував Голіков.

Нагадаємо, триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.