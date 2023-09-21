Окупанти вдарили по Херсонщині: є жертви

Починаючи з початку цієї доби, через ворожі атаки постраждали 15 осіб

Удень 21 вересня російські загарбники вкрили вогнем населені пункти в Херсонській області. Внаслідок ворожих атак є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура та голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

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За попередньою інформацією, в результаті ворожого обстрілу Білозірки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Прокудін повідомив, що російські війська обстрілюють Херсонську область протягом усього дня. Починаючи з початку цієї доби, через ворожі атаки постраждали 15 осіб: у пʼятьох з них померла, ще десятеро отримали поранення.

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Херсонська обласна прокуратура повідомляла, що внаслідок обстрілу Дар'ївської громади, загинув 58-річний чоловік. Він був господарем приватного будинку, по якому поцілили окупанти.

Літвін повідомив, що росіяни вдарили по селу Львове керованими авіабомбами. Загарбники влучили у приватні будинки, внаслідок чого 63-річна жінка отримала травми несумісні з життям.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом місцева влада повідомила про щонайменше шість прильотів.

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Крім того, у Києві гриміли вибухи. Росія завдала чергового ракетного удару по столиці. У небі над містом та його околицями сили протиповітряної оборони знищили 20 ворожих цілей.

Також у Черкасах триває рятувальна операція внаслідок удару російських ракет – під завалами зруйнованої будівлі може бути до 29 людей.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.