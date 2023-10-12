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У Чернігові невідомі пошкодили системи оповіщення про тривогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чернігові невідомі пошкодили системи оповіщення про тривогу
У Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв'язку
фото ілюстративне

Поки що лишаються непрацездатними три сирени

У Чернігові невідомі навмисно пошкодили сирени системи оповіщення. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.  

Також відомо, що наразі тривають ремонтні роботи. «Увага! У Чернігові тривають роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, після умисного їх пошкодження сторонніми особами. Станом на 14:00 12 жовтня відновлено лінії управління 21 сиреною. Поки що лишаються непрацездатними три сирени», – написав Чаус.

Згодом Чаус повідомив, що роботу сирен оповіщення у місті повністю відновлено після пошкодження ліній управління.
Раніше повідомлялося, що у Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу.

Триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

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Теги: Чернігів тривога росіяни

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