Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»: деталі атаки
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України
У ніч на 12 жовтня російські терористи атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямків: Білгородської області (РФ) та з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.
Усього зафіксовано пуски 33 «Шахедів».
Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.
До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
«Загалом цієї ночі силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 Shahed-131/136», – інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, увечері 11 жовтня Повітряні сили України повідомили, що російські загарбники запустили кілька груп ударних безпілотників з полігону Чауда у Криму.
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