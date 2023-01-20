Як розвиватимуться бої за Донбас – прогноз полковника ЗСУ

Силам оборони України дуже важко у боях за Донбас, але вони поки що – на її користь

Бойові дії на Донбасі найближчим часом розвиватимуться так, як і на цю хвилину, коли ЗСУ «перемелюють» там величезну кількість російських військ. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

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«Бойові дії (на Донбасі – ред.) далі розвиватимуться так, як і на цю хвилину. Ми нескінченно, щоденно, невтомно перемелюємо цей колосальний людський масив. Поки що, як би там важко для нас не було, але – на нашу користь. На превеликий жаль, не можемо скасувати ту велетенську кількість людського потенціалу, котрий направлений на наші позиції», – сказав Черник.

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До слова, триває 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.