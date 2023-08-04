Литва анонсувала нову військову допомогу для України

Литва також продовжить навчання українських солдатів, надавати медичну допомогу та реабілітацію

Литва оголосила про надання Україні нової військової допомоги, яка включає ракети NASAMS та безпілотники. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви

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Найближчим часом Литва передасть Україні зенітно-ракетні системи NASAMS, безпілотні апарати, різноманітне матеріально-технічне обладнання, дитячі ліжечка та багато іншого.

Крім постачання військової техніки, Литва продовжить навчання українських солдатів, забезпечуватиме медичну допомогу та реабілітацію, надаватиме консультації експертам, а також пожертвує кошти в міжнародні фонди для допомоги Україні.

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Представники військового відомства підкреслили, що протягом перших семи місяців поточного року військова допомога від Литви до України включала вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, а також мільйони набоїв та боєприпасів для гранатометів.

Раніше повідомлялося, що 4 серпня уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні. Крім цього, було передано спеціальне обладнання для розмінування. За останній тиждень Україна отримала додаткові два танки для розмінування WISENT 1, що додається до попереднього переданого чотирьох таких танків. Також було доставлено 11 протимінних плугів, призначених для танків Т-72.

До слова, влада Литви анулює посвідки на проживання більш ніж тисячі білоруських і російських громадян. На думку керівництва країни, вони становлять загрозу безпеці.