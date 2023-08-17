Окупанти зупинили рух Керченським мостом

Про причини зупинення руху не повідомляється

Повідомлення про зупинку руху автомобілів по мосту почали з'являтися понад дві години тому

Понад дві години тому окупаційна влада Криму з невідомих причин перекрила рух Керченським мостом. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

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Як зазначають у мережі, повідомлення про зупинку руху автомобілів по мосту почали з'являтися о 19:36.

Пізніше цю інформацію підтвердили у так званому міністерстві транспорту Криму. Міст все ще залишається закритим.

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Нагадаємо, уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

Пізніше окупаційна влада тимчасово захопленого Криму прокоментувала нічну атаку безпілотниками на півострів. Вона нібито була масованою та тривалою. Водночас керівниця пресцентру Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк пояснила, що ранкові вибухи у Севастополі 16 липня можуть бути навмисною провокацією росіян.