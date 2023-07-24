Окупанти перекрили рух у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку: шукають, хто допомагає ЗСУ

До населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою

Російські загарбники у Луганській області намагаються скоротити переміщення населення до мінімуму, аби знайти тих, хто допомагає ЗСУ. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

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«Скоротити переміщення населення до мінімуму – таке завдання поставила перед собою загарбницька влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає Збройним силам України. Пропускний режим посилено не тільки в Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєвєродонецьку», – ідеться в повідомленні.

До населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в загарбницькій адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку, наголосили в ОВА.

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Як зауважили в ОВА, у Троїцькому загарбники постійно проводять обшуки, тримаючи селян у напрузі. У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові РФ вважають придатним для власного проживання.

«І на Кремінщині, і на Сватівщині наші Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище. Важкі бої точаться на декількох ділянках фронту. Противник веде нескінчені обстріли сіл. Страждають Невське, розташовані поряд населені пункти, де ще залишаються люди, а також Білогорівка. Авіаційних ударів росіяни завдали по Серебрянському лісництву» – наголосив очільник Луганщини Артем Лисогор.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.