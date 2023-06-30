Міністр оборони Литви представив трирічний план підтримки ЗСУ
Литва докладе всіх зусиль для забезпечення безперервного надання військової підтримки українській армії
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, перебуваючи з неанонсованим візитом у Києві, представив своєму українському колезі Олексію Резнікову довгостроковий план підтримки Збройних сил України, а також поінформував про останній пакет допомоги. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви.
«Ми розуміємо, що лише довгострокова військова та фінансова підтримка України принесе стабільність у вільну Європу. Саме тому ми підготували трирічний план підтримки української армії», – заявив Анушаускас.
За його словами, трьома основними цілями є:
- докласти всіх зусиль для забезпечення безперервного надання військової підтримки українській армії;
- забезпечити реабілітацію поранених українських бійців;
- продовжити консультації щодо оборонних реформ, розпочатих ще до війни, щоб наблизити Україну до членства в НАТО.
Анушаускас також підтвердив, що останній пакет підтримки Литви включає ракетні пускові установки NASAMS, які будуть доставлені в Україну восени. Пакет також включатиме 10 бронетранспортерів М113, боєприпаси для гранатометів і 2,5 млн набоїв, причому останні будуть відправлені в Україну вже цього тижня.
Перебуваючи з візитом в Україні з четверга, Анушаускас відвідав Чернігів, Ірпінь і Бучу. Серед іншого він оглянув об'єкти, що фінансуються Литвою і знаходяться на стадії будівництва.
Міністри оборони Литви й України також обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі та прогрес України в реформуванні системи військової підготовки.
Зазначимо, що 28 червня до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа.
Раніше стало відомо, що Литва в оригінальний спосіб нагадає про Україну під час саміту НАТО. Щонайменше 33 тисячі жовто-блакитних прапорів замайоріють незабаром у Вільнюсі.
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