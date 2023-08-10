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Росія обстріляла Запоріжжя, коридори для суден у Чорному морі. Головне за 10 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія обстріляла Запоріжжя, коридори для суден у Чорному морі. Головне за 10 серпня
фото: Запорізька ОВА

Російські терористи знову атакували Запоріжжя

Ракетна атака на Запоріжжя, Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі, Запорізька АЕС на межі блекауту. «Главком» зібрав у добірку новини 10 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ракетна атака на Запоріжжя

Російські терористи знову атакували Запоріжжя. Від ракетного удару РФ сьогодні зайнялась цивільна будівля. Є загиблі та поранені. Всі відповідні служби наразі на місцях та рятують людей.

Україна відкрила коридори для торговельних суден у Чорному морі

Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Згідно з наказом навігаційного доручення Військово-морських сил ЗСУ були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України.

Запорізька АЕС на межі блекауту

Уночі тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на два місяці. Дубінського підозрюють у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Відповідно до рішення суду, до 8 жовтня Дубінський має носити електронний браслет, за вимогою має прибувати до слідчого та повинен здати закордонний паспорт.

Україна конфіскувала завод у російського політика

Вищий антикорупційний суд стягнув за законом про санкції в дохід держави 100% частки статутного капіталу підприємства, яке виробляє машинобудівну продукцію подвійного призначення і належало російському політику. Зазначається, що предметом стягнення в дохід держави, згідно з позовом, є 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

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Теги: війна обстріл Запорізька АЕС росія Запоріжжя

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Росія обстріляла Запоріжжя, коридори для суден у Чорному морі. Головне за 10 серпня
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