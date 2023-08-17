«На провітрюванні». ЗСУ повідомили, в якому режимі працює «втомлений» Кримський міст

Кримський міст після ударів працює не на повну потужність

Кримський міст, який незаконно збудували російські окупанти і який вже зазнав кількох ударів, працює в обмеженому режимі. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Виходячи з ситуації з димом, міст поставлено на провітрювання. Тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі смуги автомобільні все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі і виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено», – розповіла вона.

Гуменюк додала, що максимально мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики і так, як і інші «хворі» мости – Чонгарський та Генічеський – не може забезпечити повноцінної логістики й постачання.

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Як повідомлялося, у російських загарбників у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми з логістикою – вона ускладнилася й уповільнилася. Як наслідок, для військових потреб вони тепер використовують цивільні напрямки транспортування, ті, які поки що ще функціонують після ударів ЗСУ.

Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.

Також СБУ опублікувала відео, в якому показала, який вигляд мають славнозвісні морські надводні дрони «SeaBaby», тобто «Морський малюк», що успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG».

Після низки ударів по Кримському мосту росіяни посилили його охорону.