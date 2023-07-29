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Російських й білоруських тенісисток відсторонено від турніру у Празі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російських й білоруських тенісисток відсторонено від турніру у Празі
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фото з відкритих джерел

Організатори тенісного турніру закликали російських і білоруських гравців не приїжджати до Праги

Російські та білоруські тенісистки не будуть допущені до участі у Відкритому чемпіонаті Праги наступного тижня. Про це повідомляє АР з посиланням на організаторів жіночого тенісного турніру.

За словами організаторів, це оголошення було зроблено через день після того, як поліція не впустила російську тенісистку у Чехію. Директор турніру Мирослав Малі не назвав її імені. За його словами, вона була першою учасницею з російським паспортом, яка прибула до країни.

Організатори звернулися до інших російських і білоруських гравців через Жіночу тенісну асоціацію, щоб вони не приїжджали до Праги.

Водночас Жіноча тенісна асоціація (WTA) дозволяє росіянам і білорусам брати участь у турнірах у статусі нейтральних спортсменів.

«Індивідуальні гравці WTA, громадяни Росії/Білорусі, продовжують змагатися в Турі на нейтральній основі. Незважаючи на їхній нейтралітет, уряд Чехії відмовляє деяким гравцям WTA у змозі брати участь у турнірі WTA 250, який має відбутися в Празі наступного тижня», – йдеться в заяві WTA 28 липня.

У WTA зазначають, що продовжуватимуть «розглядати ситуацію, оскільки ми враховуємо важливі міркування навколо складних геополітичних питань».

Як повідомлялося, уряд Чехії заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у спортивних змаганнях на території Чехії через вторгнення Росії в Україну.

Теги: теніс росія Білорусь Чехія війна

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