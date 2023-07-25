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Міноборони назвало два дива українського контрнаступу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міноборони назвало два дива українського контрнаступу
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони просуваються вперед проти значну перевагу противника

За час контрнаступу українські оборонці здійснили два військові дива, які увійдуть в підручники. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Українські військові проводять наступ в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. При цьому зазвичай наступ вважається можливим, тільки коли ситуація складається навпаки. Разом з тим, наші захисники просуваються.

«І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт – рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога – є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців», – зазначила Маляр.

Окрім того, кількість загиблих в української сторони на напрямках наступу значно менша, ніж у російської.

Так, на Бахмутському напрямку, за словами Маляр, у нас гине у вісім разів менше військових, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському цей показник у 5,3 рази менше.

Заступниця міністр оборони наголосила, що такі показники вражають, адже зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає.

Нагадаємо, що українські захисники вибили ворога з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку. При цьому росіяни безуспішно наступали в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки.

Зазначимо, що німецькі військові вперше розкритикували українську армію. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. У розпорядженні ЗМІ опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички.

Теги: ЗСУ контрнаступ

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