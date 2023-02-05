Україна отримала нові вантажівки та «швидкі» від ЄС

У нову партію військової допомоги ввійшли понад 100 автомобілів

У межах військової допомоги в Україну прибули вантажівки-позашляховики та карети швидкої допомоги від Європейського фонду миру. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

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«Черговий приклад підтримки Збройних Сил України для захисту своєї країни, суверенітету та населення. Сьогодні в межах допомоги через Європейський Фонд Миру в Україну прибули вантажівки-позашляховики», – цитуються в повідомленні слова Жозепа Борреля, високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

До чергової партії допомоги ввійшли:

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13 нових вантажівок для транспортування військових;

94 вантажівки;

50 карет швидкої.

«І це не кінець. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно», – підсумував Боррель.

Нагадаємо, що під час зустрічі з журналістами міністр оборони Резніков запевнив, що західні партнери нададуть Україні винищувачі, а от які конкретно – ще невідомо.

До того ж, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав країну, яка дотримується свого роду нейтральної позиції щодо російсько-української війни і відмовляється надати Україні необхідну зброю.