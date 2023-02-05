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Україна отримала нові вантажівки та «швидкі» від ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна отримала нові вантажівки та «швидкі» від ЄС
ЗСУ отримали нові вантажівки
фото: Генштаб ЗСУ

У нову партію військової допомоги ввійшли понад 100 автомобілів

У межах військової допомоги в Україну прибули вантажівки-позашляховики та карети швидкої допомоги від Європейського фонду миру. Про це йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України.

«Черговий приклад підтримки Збройних Сил України для захисту своєї країни, суверенітету та населення. Сьогодні в межах допомоги через Європейський Фонд Миру в Україну прибули вантажівки-позашляховики», – цитуються в повідомленні слова Жозепа Борреля, високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

До чергової партії допомоги ввійшли:

  • 13 нових вантажівок для транспортування військових;
  • 94 вантажівки;
  • 50 карет швидкої.

«І це не кінець. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно», – підсумував Боррель.

Нагадаємо, що під час зустрічі з журналістами міністр оборони Резніков запевнив, що західні партнери нададуть Україні винищувачі, а от які конкретно – ще невідомо.

До того ж, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав країну, яка дотримується свого роду нейтральної позиції щодо російсько-української війни і відмовляється надати Україні необхідну зброю.

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Теги: позашляховики вантажівки Генштаб

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