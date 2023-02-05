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Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Міністр оборони запевнив, що Україна отримає літаки
фото з відкритих джерел

Міністр Резніков: «Можу додати вам оптимізму – літаки теж будуть, питання просто – які»

Міністр оборони Олексій Резніков вважає що постачання Україні літаків західними партнерами це лише питання часу. Про це міністр сказав під час пресконференції.

«Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму — літаки теж будуть, питання просто – які», – зазначив Резніков.

Міністр оборони зауважив, що партнери України постійно чують про потребу в літаках, оскільки це також частина протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

До слова, між союзниками поки що немає одностайного рішення щодо надання Україні F-16. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час: Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ.

До слова, Німеччина виключає навіть розмови щодо поставок F-16: міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України. Пісторіус гостро розкритикув ідею щодо допомоги німецькими бойовими літаками.

Крім того, Варшава погоджується передати винищувачі Україні за умови, що це рішення підтримає НАТО.

Читайте також: Виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні
Теги: винищувач літак Варшава Олексій Резніков Україна Велика Британія міністр Німеччина

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