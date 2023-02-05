Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків

Триває 347 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення. Два російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок, чотири мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської.

На Бахмутському напрямку

Вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку

Під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку

Під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.

Ворог продовжує залучати медичний персонал з росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

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В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих «правоохоронних органів». Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.

Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами.