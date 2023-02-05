Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ
Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога
фото: Генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків

Триває 347 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення. Два російських ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок, чотири мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.  Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище,  Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку

Під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської.

На Бахмутському напрямку

Вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку

Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку

Під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.

Ворог продовжує залучати медичний персонал з росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих «правоохоронних органів». Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.

Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами.

Читайте також: Оборона Бахмута триває: фоторепортаж з міста-фортеці
Теги: Харків окупанти Генштаб викрадення житло Авдіївка навчання Херсон населення Макіївка втрати ворог поранення Бахмут Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати ворога такі великі, що під шпиталі облаштовують колишні склади, а медиків везуть аж з Якутії
Мобілізовані росіяни відмовляються воювати – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб
Ворог зберігає військову присутність поблизу північного кордону України – Генштаб
Вчора, 18:32
На кількох напрямках противник продовжує наступальні дії та зазнає великих втрат
Колаборантів із сім’ями готують до евакуації з Луганщини – Генштаб
Вчора, 07:03

Події в Україні

Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ
Генштаб застеріг про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ
Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців
Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
Міноборони повідомило, коли українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard
Резніков прокоментував свою ймовірну відставку
Резніков прокоментував свою ймовірну відставку
У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину
У Львові нетверезий водій маршрутки катав містом свою дружину
На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги
На тимчасово окупованих територіях росіяни спалюють українські книги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
15K
Болгарський політик розказав, як український посол нашкодив наданню зброї України
9052
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
8797
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
7858
Новий наступ окупантів: Путін затягує свій кінець
7396
Резніков скликає пресконференцію. Оголосить про відставку?

Новини

Винищувачі для України: Резніков дав оптимістичний прогноз
Сьогодні, 16:26
Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту