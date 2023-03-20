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У Лондоні понад 40 країн обговорять підтримку Міжнародного кримінального суду

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Лондоні понад 40 країн обговорять підтримку Міжнародного кримінального суду
17 березня МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна
фото з відкритих джерел

Міжнародному кримінальному суду потрібні фінансування та спеціалісти, щоб забезпечити встановлення правосуддя

Міністри юстиції із понад 40 країн зустрінуться у понеділок у Лондоні, щоб обговорити збільшення підтримки Міжнародного кримінального суду та розслідування військових злочинів в Україні. Про це повідомляє AFP.

Минулої п'ятниці МКС видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової в рамках справи про незаконну депортацію українських дітей.

«Ми зібралися в Лондоні, об'єднані однією справою - закликати військових злочинців до відповіді за звірства, вчинені в Україні під час цього несправедливого, неспровокованого та незаконного вторгнення, – йдеться у заяві заступника прем'єр-міністра Великої Британії Домініка Рааба. – Британія разом із міжнародною спільнотою буде продовжувати надавати Міжнародному кримінальному суду фінансування, людей та спеціалістів, щоб забезпечити встановлення правосуддя».

У грудні минулого року прокурор МКС Карім Хан закликав міжнародне співтовариство збільшити підтримку суду, якому потрібні фінансові та технічні ресурси для проведення розслідувань.

2022 року Нідерланди направили дві групи судово-медичних експертів під егідою МКС для збору доказів, які будуть використані у розслідуванні злочинів, скоєних в Україні з початку російського вторгнення.

У Міжнародному кримінальному суді працює понад 900 співробітників, бюджет на 2023 рік становить 169 млн євро, пише AFP. У липні минулого року суд запросив 175 млн євро на 2023 рік.

Суд фінансують 123 держави. Він також отримує добровільні внески від міжнародних організацій, приватних осіб та компаній.

Як повідомлялося, Європейський Союз підтримав рішення Міжнародного кримінального суду та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць.

Теги: Міжнародний кримінальний суд Велика Британія розслідування путін війна росія Україна

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