У Лондоні понад 40 країн обговорять підтримку Міжнародного кримінального суду

Міжнародному кримінальному суду потрібні фінансування та спеціалісти, щоб забезпечити встановлення правосуддя

Міністри юстиції із понад 40 країн зустрінуться у понеділок у Лондоні, щоб обговорити збільшення підтримки Міжнародного кримінального суду та розслідування військових злочинів в Україні. Про це повідомляє AFP.

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Минулої п'ятниці МКС видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової в рамках справи про незаконну депортацію українських дітей.

«Ми зібралися в Лондоні, об'єднані однією справою - закликати військових злочинців до відповіді за звірства, вчинені в Україні під час цього несправедливого, неспровокованого та незаконного вторгнення, – йдеться у заяві заступника прем'єр-міністра Великої Британії Домініка Рааба. – Британія разом із міжнародною спільнотою буде продовжувати надавати Міжнародному кримінальному суду фінансування, людей та спеціалістів, щоб забезпечити встановлення правосуддя».

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У грудні минулого року прокурор МКС Карім Хан закликав міжнародне співтовариство збільшити підтримку суду, якому потрібні фінансові та технічні ресурси для проведення розслідувань.

2022 року Нідерланди направили дві групи судово-медичних експертів під егідою МКС для збору доказів, які будуть використані у розслідуванні злочинів, скоєних в Україні з початку російського вторгнення.

У Міжнародному кримінальному суді працює понад 900 співробітників, бюджет на 2023 рік становить 169 млн євро, пише AFP. У липні минулого року суд запросив 175 млн євро на 2023 рік.

Суд фінансують 123 держави. Він також отримує добровільні внески від міжнародних організацій, приватних осіб та компаній.

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Як повідомлялося, Європейський Союз підтримав рішення Міжнародного кримінального суду та закликає до повного співробітництва з ним всіх держав-учасниць.