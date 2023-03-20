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Візит Путіна до Маріуполя: Білий дім вказав на важливу деталь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Путіна до Маріуполя: Білий дім вказав на важливу деталь
фото: ua.korrespondent.net

Джон Кірбі: «Немає жодних сумнівів у тому, що він міг би сам побачити наскільки погано йдуть справи у його військових там»  

Під час поїздки до тимчасово окупованого Маріуполя російський диктатор Володимир Путін міг особисто побачити, наскільки погано йдуть справи у військ РФ в Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі,  повідомляє CNN.

За словами чиновника, візит Путіна до Маріуполя не мав дуже великого значення, тому що місто розташоване далеко від лінії фронту. «Немає жодних сумнівів у тому, що він міг би сам побачити – чи ми сподіваємося, що він сам побачить, – наскільки погано йдуть справи у його військових там, де насправді йдуть бойові дії», – наголосив Кірбі.

Він зазначив, що для диктатора такий крок був зручним приводом напередодні візиту глави КНР Сі Цзіньпіна показати, що він все ще головнокомандувач, що він все ще керує, і що його військові продовжують окупувати території України.

Нагадаємо, що вчора посеред ночі у Кремлі повідомили, що російський президент Путін відвідав Маріуполь.

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Теги: Маріуполь США путін військові президент місто диктатор Сі Цзіньпін

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