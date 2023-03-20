Візит Путіна до Маріуполя: Білий дім вказав на важливу деталь

Джон Кірбі: «Немає жодних сумнівів у тому, що він міг би сам побачити наскільки погано йдуть справи у його військових там»

Під час поїздки до тимчасово окупованого Маріуполя російський диктатор Володимир Путін міг особисто побачити, наскільки погано йдуть справи у військ РФ в Україні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє CNN.

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За словами чиновника, візит Путіна до Маріуполя не мав дуже великого значення, тому що місто розташоване далеко від лінії фронту. «Немає жодних сумнівів у тому, що він міг би сам побачити – чи ми сподіваємося, що він сам побачить, – наскільки погано йдуть справи у його військових там, де насправді йдуть бойові дії», – наголосив Кірбі.

Він зазначив, що для диктатора такий крок був зручним приводом напередодні візиту глави КНР Сі Цзіньпіна показати, що він все ще головнокомандувач, що він все ще керує, і що його військові продовжують окупувати території України.

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Нагадаємо, що вчора посеред ночі у Кремлі повідомили, що російський президент Путін відвідав Маріуполь.