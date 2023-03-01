Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині
Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється
Російські загарбники здійснили ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Про це повідомив голова місцевої ОДА Дмитро Лунін.
Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
«Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ», – зазначив Лунін.
Нагадаємо, близько 19:00 в Україні була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про пуски ракет літаками Ту-22М. Згодом стало відомо про вибухи на Полтавщині.
До слова, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.
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