Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється

Російські загарбники здійснили ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Про це повідомив голова місцевої ОДА Дмитро Лунін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

«Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ», – зазначив Лунін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, близько 19:00 в Україні була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про пуски ракет літаками Ту-22М. Згодом стало відомо про вибухи на Полтавщині.

До слова, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.