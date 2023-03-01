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Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог вдарив по цивільній та критичній інфраструктурі на Полтавщині
фото ілюстративне

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється

Російські загарбники здійснили ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Про це повідомив голова місцевої ОДА Дмитро Лунін.

Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

«Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ», – зазначив Лунін.

Нагадаємо, близько 19:00 в Україні була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про пуски ракет літаками Ту-22М. Згодом стало відомо про вибухи на Полтавщині.

До слова, триває 271-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Теги: ракета Полтавщина війна окупанти росія

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