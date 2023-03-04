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Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з Росією
Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою
фото: Офіс президента

Україна стане потужним суб’єктом у Європі, переконаний президент

Лідер України Володимир Зеленський наголосив, що після перемоги України у війні проти росіян цивілізаційний і безпековий захист нашої країни забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

«Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою Зеленський також заявив, що цього року співпраця України з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року.

Нагадаємо, глава української держави Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Також у п’ятницю, 3 березня, у Львові відкрилася конференція високого рівня United for Justice, присвячена відновленню справедливості для України та притягнення до відповідальності Росії за її вторгнення в нашу державу. До заходу долучилися генеральні прокурори й міністри юстиції країн світу, представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Європейського союзу, у тому числі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс і глава Євроюсту Ладислав Хамран, та інші.

Теги: Україна Володимир Зеленський прокурор Єврокомісар росія

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