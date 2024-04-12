Україна повернула тіла майже сотні загиблих захисників

Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання

Україні вдалося репатріювати тіла захисників, які воювали на Донецькому, Запорізькому та Харківському напрямках

За результатами репатріаційних заходів Україна повернула 99 полеглих оборонців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл захисників, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох – з Харківського напрямку.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Там представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих воїнів.

Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, 29 березня Україна повернула тіла 121 загиблого військового. Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 31 тис. захисників загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. Точне число загиблих цивільних наразі невідоме.

До слова, триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.