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Суд виніс вирок жінці, яка публікувала місця видачі повісток у Луцьку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд виніс вирок жінці, яка публікувала місця видачі повісток у Луцьку
Жінка вела Telegram-канал і публікувала там місця видачі повісток
фото з відкритих джерел

За даними слідства, жінка, поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця роздачі повісток, перешкоджала законній діяльності ЗСУ

Адміністраторка Telegram-каналу публікувала місця видачі повісток у Луцьку, за це їй суд виніс вирок. Про це повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Зазначається, що жінка вела Telegram-канал і публікувала там місця видачі повісток. Уже в січні вона назвала цей канал «Волинь погода».

Правоохоронці вважають, що жінка, поширюючи серед військовозобов'язаних дані про місця проведення мобілізаційних заходів, перешкоджала законній діяльності ЗСУ.

Під час суду обвинувачена визнала свою провину, тож її засудили до п’яти років позбавлення волі, з іспитовим строком у два роки.

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Депутатка Ірина Фріз, яка входить до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що всього розглянули 4269 правок. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки і фактично законопроєкт до другого читання буде готовий для обговорення в сесійній залі, додала вона.

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Теги: повістка ухилянти мобілізація ЗСУ Telegram

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