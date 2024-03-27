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Мінветеранів повідомило, коли почнуться поховання на Національному військовому кладовищі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мінветеранів повідомило, коли почнуться поховання на Національному військовому кладовищі
Будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища розділене на два етапи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Збудувати весь комплекс Національного військового меморіального кладовища заплановано до 2027 року

В Україні стартували підготовчі роботи до будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища. Перші поховання там можуть розпочатися наприкінці літа – на початку осені 2024 року. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків глави Мінветеранів Олександр Порхун в ефірі телемарафону.

«Безпосередньо сьогодні (27 березня – «Главком») ми розпочинаємо підготовчі роботи на першу чергу. Після підготовчих робіт розраховуємо вийти 1 червня безпосередньо на будівництво першої черги», – відзначив Порхун.

За словами посадовця, будівництво першої черги розділене на два етапи. Першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня-початку вересня та розпочати поховання полеглих військових.

Очільник міністерства зазначив, що на першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань.

Натомість повністю збудувати весь комплекс Національного військового меморіального кладовища планують до 2027 року.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Як повідомлялось, 15 березня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району на Київщині.

Нагадаємо, уряд затвердив порядок використання 515 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища.

Зауважимо, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

До слова, депутати Київради ухвалили постанову про звернення до президента України та уряду щодо заходів для розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища і Київського міського військового кладовища саме у столиці.

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Теги: кладовище військові цвинтар похорон поховання

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