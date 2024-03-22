Міноборони РФ зробило цинічну заяву щодо атаки на Дніпровську ГЕС

Міноборони РФ заявило, що було завдано «удари відплати» у відповідь на обстріл території країни-агресорки

Міноборони РФ цинічно назвало нічну атаку на Дніпровську ГЕС «ударом відплати». У себе в Telegram російське міністерство заявило, що протягом декількох днів удари завдані нібито по об'єктах енергетики, ВПК, залізничним вузлам, арсеналам та місцям дислокації ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З 16 по 22 березня у відповідь на обстріли нашої території, спроби прориву та захоплення російських прикордонних населених пунктів збройними силами завдано 49 ударів відплати», – йдеться у повідомленні міноборони країни-агресорки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, зранку росіяни влучили по найбільшій гідроелектростанції України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. «На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі», – йдеться у повідомленні «Укргідроенерго».

Унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. «Коли зараз русня пишається собою та намагається протиставити свій тероризм ударам по Белгороду – ось він справжній тероризм», – пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що росія зараз готує низку ІПСО після масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, щоб посіяти паніку серед населення. Про удар по ГЕС вже поширюються фейки.

Запорізька АЕС наразі на межі блекауту. За попередніми даними у Запоріжжі зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.