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Україна протягом трьох місяців може бути без відключень світла: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна протягом трьох місяців може бути без відключень світла: деталі
Завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в українській енергосистемі побільшало
фото з відкритих джерел

Якщо обмеження і виникатимуть, то вони будуть мати незначний характер

Наступні декілька місяців для України можуть пройти в енергобалансі, тобто з мінімальними обмеженнями світла. Про це повідомив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Київ24».

Як зазначив Бойко, завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало. На цей час Україна перебуває у відносному енергобалансі.

«Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть мати незначний характер», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 30 липня, не заплановані обмеження електропостачання. Вівторок має пройти без відключень електрики.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Як повідомлялося, Нацкомісія з регулювання енергетики збирається з 2026 року змінити формування тарифів на розподіл електрики. Замість двох нинішніх класів напруги буде три.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: енергетика електроенергія відключення світла Укренерго

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