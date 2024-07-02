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Україна працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС
Зеленський: «Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна проводить роботу з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики

Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив очільник України, глава уряду доповів йому щодо заходів захисту енергообʼєктів

«Активний захист, РЕБ і все інше. Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою», – каже президент.

Крім того, президент доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах звʼязку

«Що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень. Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період.

Нагадаємо, 2 липня обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень до 10:00 та з 13:00 до кінця доби.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: імпорт відключення електроенергія Європейський союз президент Володимир Зеленський

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