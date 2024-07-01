Гендиректор Yasno спрогнозував, скільки триватимуть відключення світла 2 липня

Світла може не бути в середньому від 8 до 12 годин

2 липня графіки будуть працювати в чорній та в сірій зонах

У вівторок, 2 липня, будуть задіювати одночасно три черги відключень електроенергії протягом усієї доби. Графіки відключення діятимуть і в чорній, і в сірій зонах. Про це розповів генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«На минулому тижні кожен день було по три черги, але не увесь день. Завтра буде три черги увесь день. Це означає, що будуть працювати графіки в чорній та в сірій зоні», – пояснив Коваленко, відповідаючи на питання у коментарях до свого допису у Facebook.

За його прогнозом, завтра світла не буде в середньому від 8 до 12 годин на добу.

Нагадаємо, завтра, 2 липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби з 00:00 до 24:00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою.

Як повідомлялося, голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наразі среднє споживання електроенергії за добу суттєво перевищує показники, які були два-три тижні тому.

До слова, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.