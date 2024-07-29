Відключення світла 29 липня почнуться пізніше

У низці областей графіки відключень електроенергії почнуть діяти з 18:00 і до 23:00

У Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях графіки відключень світла почнуть діяти з 18:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Зокрема, раніше повідомлялося, що відключення розпочнуться з 16:00 і триватимуть до 23:00.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Як повідомлялося, Нацкомісія з регулювання енергетики збирається з 2026 року змінити формування тарифів на розподіл електрики. Замість двох нинішніх класів напруги буде три.