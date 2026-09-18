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Зеленський назвав головні завдання новоствореної «Карпатської вісімки»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський назвав головні завдання новоствореної «Карпатської вісімки»
Зеленський представив «Карпатську вісімку»
фото: Уніан

Новий формат об'єднав Україну та сім європейських держав, які планують посилити співпрацю одразу в кількох ключових сферах

Президент України Володимир Зеленський назвав основні напрями роботи нового формату C8 – «Карпатської вісімки», установчий саміт якої проходить в Україні. Серед пріоритетів – безпека, енергетика, логістика, транскордонна економічна співпраця та підтримка громад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Зеленський наголосив, що такий саміт уперше проходить в українській частині Карпат. Новий формат має об'єднати карпатські держави, їхні регіони та громади.

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«Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом», – заявив президент.

Разом з Україною до «Карпатської вісімки» входять Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. За словами Зеленського, новий формат має не лише зблизити країни регіону, а й створити додатковий механізм взаємодії на рівні Європейського Союзу.

«Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 18 вересня у Буковелі розпочався установчий саміт «Карпатської вісімки». Новий регіональний формат об'єднав Україну та сім держав Центральної і Східної Європи. Його учасники планують розвивати спільні проєкти та поглиблювати транскордонну співпрацю.

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Теги: саміт Буковель Володимир Зеленський

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