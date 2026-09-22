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Зеленський обговорив із прем’єркою Данії санкції проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський обговорив із прем’єркою Данії санкції проти РФ
Зеленський зауважив, що обговорив з прем’єр-міністеркою Данії санкційний напрям роботи в межах ЄС
фото: скриншот з відео

Президент: Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провели зустріч у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен санкційний напрям роботи в межах Європейського Союзу. Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки. Кожне ім’я потрапило в санкційний список невипадково: кожне з них є причиною того, чому ця війна розпочалася і досі триває, чому кожного дня гинуть наші люди. Я дякую Данії за підтримку цієї позиції та розраховую, що всі наші партнери в Європі будуть зберігати єдність і працювати над тим, щоб настав мир», – йдеться у повідомленні.

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Також Зеленський та Фредеріксен говорили про фінансову стійкість України та рішення, які можуть допомогти з покриттям дефіциту держбюджету.

«Розповів про ситуацію з російськими атаками та наші напрацювання для протидії реактивним «шахедам». Обговорили й наше спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств. Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати. Дякую!», – додав глава України.

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом. Також очікується близько 20 зустрічей, переговори щодо посилення протиповітряної оборони та підписання нової Drone Deal.

Як повідомлялося, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо назвав два питання, які президент Дональд Трамп планує обговорити з Володимиром Зеленським під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Теги: санкції Данія Володимир Зеленський

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