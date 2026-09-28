Україна масштабує виробництво перехоплювачів для реактивних шахедів
Уряд спрощує умови для виробників та збільшує фінансову підтримку
Україна планує суттєво наростити випуск дронів-перехоплювачів, здатних збивати швидкісні російські реактивні шахеди. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише «Главком».
Корецький назвав масштабування виробництва перехоплювачів одним із ключових завдань у протидії російським реактивним безпілотникам. За його словами, над цим питанням зосереджені всі без винятку органи влади.
Щоб виробники могли швидше нарощувати випуск таких дронів, уряд планує:
- спростити умови роботи для виробників;
- мінімізувати бюрократичні процедури;
- збільшити фінансову підтримку через кредитні інструменти.
Йдеться про засоби протидії саме швидкісним цілям – реактивні шахеди стали окремим викликом для української протиповітряної оборони через вищу швидкість польоту. Ще влітку «Главком» повідомляв, що перші українські реактивні дрони-перехоплювачі почали проходити бойове тестування.
Україна нарощує засоби проти нової загрози
Питання виробництва перехоплювачів обговорювалося і на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. 25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення прискорити випуск таких дронів після аналізу результатів випробувань – ідеться також про розгортання виробництва реактивних двигунів для них.
Нагадаємо, українські розробники вже проводили бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів: у вересні один із нових апаратів успішно уразив російський безпілотник під час випробування.
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