Україна масштабує виробництво перехоплювачів для реактивних шахедів

Уряд спрощує умови для виробників та збільшує фінансову підтримку

Україна планує суттєво наростити випуск дронів-перехоплювачів, здатних збивати швидкісні російські реактивні шахеди. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише «Главком».

Корецький назвав масштабування виробництва перехоплювачів одним із ключових завдань у протидії російським реактивним безпілотникам. За його словами, над цим питанням зосереджені всі без винятку органи влади.

Щоб виробники могли швидше нарощувати випуск таких дронів, уряд планує:

спростити умови роботи для виробників;

мінімізувати бюрократичні процедури;

збільшити фінансову підтримку через кредитні інструменти.

Йдеться про засоби протидії саме швидкісним цілям – реактивні шахеди стали окремим викликом для української протиповітряної оборони через вищу швидкість польоту. Ще влітку «Главком» повідомляв, що перші українські реактивні дрони-перехоплювачі почали проходити бойове тестування.

Україна нарощує засоби проти нової загрози

Питання виробництва перехоплювачів обговорювалося і на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. 25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення прискорити випуск таких дронів після аналізу результатів випробувань – ідеться також про розгортання виробництва реактивних двигунів для них.

Нагадаємо, українські розробники вже проводили бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів: у вересні один із нових апаратів успішно уразив російський безпілотник під час випробування.