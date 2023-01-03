Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття – WSJ

Експерти вважають, що імпровізована київська мережа безпілотників, винищувачів і зброї надає ЗСУ перевагу в рівні інтелекту, координації та точності порівняно з армією РФ

Україна створила версію віртуальної системи управління в бою MacGyver, на розробку якої Пентагон витратив десятиліття. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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«Україна створила недорогу версію того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, розвідувальні дані та зброя, об’єднані в цифрову мережу», – повідомляє видання.

Зазначається, що імпровізована київська мережа безпілотників, винищувачів і зброї, пов’язаних через супутниковий зв’язок і спеціальне програмне забезпечення, надає військовим перевагу в рівні інтелекту, координації та точності порівняно з армією Росії.

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Успіх України у створенні на ходу віртуальної системи управління є цінним уроком для Заходу, зокрема щодо необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів.

Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові частини та українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями, а підхід «знизу вгору» часом більше нагадує низку гаражів у Кремнієвій долині.

Британський підполковник Глен Грант, який з 2014 року працював із збройними силами США та України над оборонною реформою, зазначає, що західні військові «занадто повільні і важкі». Саме тому, за його словами, вони не можуть так швидко застосувати нові технічні рішення, щоб вирішувати проблеми на полі бою. Грант додав, що українці показали, як можна оцифрувати війну.

Нагадаємо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.