Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
фото: скриншот з відео

«З ним усе добре, не переживайте, він скоро буде вдома!»

Звільнений з російського полону боєць передав звістку від свого побратима його рідним. Відповідне відео показав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує «Главком».

«Він сказав, що дуже сильно любить вас. З ним усе добре, не переживайте, він скоро буде вдома!», – сказав звільнений з полону захисник рідним свого побратима.

Єрмак прокоментував: «Маємо звільнити з полону всіх, працюємо далі».

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

10 фото
На весь екран
фото: telegram / Zelenskiy / Official

До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.

Читайте також:

Теги: обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях
Буданов зробив заяву щодо обміну полоненими та тілами загиблих воїнів
Вчора, 15:44
Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
Передача тіл загиблих? Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
Вчора, 14:07
Представник ГУР Юсов заявив, що коментарі щодо відсутності бійців «Азову» в останніх обмінах є емоційними
Жодного азовця? Розвідка відповіла на гучну заяву Редіса про несправедливий обмін
29 травня, 11:38
У 2021 році Анатолій Тараненко перейшов на бік росіян та навіть хотів воювати про України
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
26 травня, 14:20
Із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000»
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Україна повернула з полону РФ 390 осіб
СБУ показала, як проходив перший етап обміну «1000 на 1000» (відео)
23 травня, 19:05
Українці, які повернулися з полону, телефонують своїм рідним
Лубінець показав перші емоції повернених з полону: сльози і дзвінки додому
23 травня, 18:10
Ні Україна, ні Росія поки що не підтверджували інформацію про обмін
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
23 травня, 13:00
У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців»
У Вашингтоні пройшла акція на підтримку полонених «азовців»
19 травня, 01:55

Події в Україні

Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону
Лубінець повідомив, кого вдалося повернути з російського полону
Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими
Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими
Ігнат назвав головну ціль російського нічного удару
Ігнат назвав головну ціль російського нічного удару
Через негоду зафіксовано знеструмлення в дев’яти областях
Через негоду зафіксовано знеструмлення в дев’яти областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
60K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
51K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
29K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
24K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua