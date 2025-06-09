Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)
«З ним усе добре, не переживайте, він скоро буде вдома!»
Звільнений з російського полону боєць передав звістку від свого побратима його рідним. Відповідне відео показав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує «Главком».
«Він сказав, що дуже сильно любить вас. З ним усе добре, не переживайте, він скоро буде вдома!», – сказав звільнений з полону захисник рідним свого побратима.
Звільнений з полону захисник передає послання свого побратима його рідним. https://t.co/ll396eH5jP pic.twitter.com/Ajrt9l1OYz— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025
Єрмак прокоментував: «Маємо звільнити з полону всіх, працюємо далі».
Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.
До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.
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