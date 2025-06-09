Вістка з полону. Звільнений боєць зателефонував рідним побратима (відео)

«З ним усе добре, не переживайте, він скоро буде вдома!»

Звільнений з російського полону боєць передав звістку від свого побратима його рідним. Відповідне відео показав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує «Главком».

«Він сказав, що дуже сильно любить вас. З ним усе добре, не переживайте, він скоро буде вдома!», – сказав звільнений з полону захисник рідним свого побратима.

Єрмак прокоментував: «Маємо звільнити з полону всіх, працюємо далі».

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Як повідомлялося, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

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фото: telegram / Zelenskiy / Official

До слова, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.