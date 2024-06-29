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Україна відреагувала на заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Україна відреагувала на заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні
Білорусь вважає, що Україна нібито перекидає «велику кількість особового складу» до кордону
фото з відкритих джерел

Білорусь заявила про «зростання напруженості» на кордоні з Україною

Україна не становить ніякої загрози для Білорусі, а навпаки змушена захищатися і на білоруському напрямку. Про це сказав речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі білоруській службі «Радіо Свобода».

Заступник командувача Силами спеціального призначення з ідеологічної роботи Білорусі Вадим Лукашевич заявив про «зростання напруженості» на кордоні з Україною і що нібито державу хочуть «втягнути у війну». 

«Ми маємо інформацію, що Україна перекидає війська, озброєння і військову техніку до наших кордонів. Зокрема, на Житомирщині розташовані американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка», – сказав Лукашевич.

Речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко відповів на звинувачення білоруських прикордонників.

«Останнім часом Білорусь активізувала свої заперечення проти посилення України в Житомирській області. Це приємно, що вони не забувають про нашу державу, але хай не переймаються: Україна для них – не загроза, навпаки, ми змушені захищатися, в тому числі і на білоруському напрямку, тому що Білорусь продовжує підтримувати терористів і свого часу відкрила кордон для російських загарбників», – сказав він.

За словами Демченка, розмови про подібні речі на кшталт «жорстких» відповідей на загрози з боку України – це суто «білоруський стиль».

«У білоруському стилі говорити про зброю і засоби терору з України, про провокації, на які буде жорстка відповідь тощо. Попри все це, допоки Білорусь залишається в орбіті впливу країни-терориста (РФ – ред.), Україна буде нарощувати свою обороноздатність, щоб дати відсіч усім, хто йде до нас із Білорусі з війною», – сказав пресофіцер ДПСУ.

Нагадаємо, Білорусь стверджує, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Полонез» через буцімто складну ситуацію.

На думку американських аналітиків, такі дії можуть бути зусиллями Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі, а також подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для РФ межі та діяльність ПВК «Вагнера» на території країни.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, перевірка військ, яку розпочала проводити Білорусь, не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. 

До слова, що Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами. 

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Теги: Білорусь росія війна кордон

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