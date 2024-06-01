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Зеленський відреагував на заяви Трампа про поступки у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на заяви Трампа про поступки у війні
Президент упевнений, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде у далі у разі перемоги у війні
фото: скріншот із відео

Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким

Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам може не лише бути небезпечними для України, але й для позиції США у світі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.

Президент упевнений, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде у далі у разі перемоги у війні. На думку президента, ймовірна домовленість Трампа з Путіним не зупинить диктатора.

«Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Наприклад, давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї, голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?», – сказав він.

Зеленський заявив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким. Ідеться не лише про особистість американського лідера, але й про інституційність США. Вони вже не будуть лідерами у світі.

«І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна», – заявив президент України.

Нагадаємо, Трамп неодноразово робив заяви щодо припинення війни в Україні. Так, на початку травня під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі знову заявив, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.

Раніше повідомлялося, що Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України, і наша держава буде працювати з будь-яким президентом, котрого обере американський народ.

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Теги: диктатор президент Україна Володимир Зеленський українці путін війна

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