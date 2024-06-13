У Вірменії відбулися протести проти уряду Пашиняна: відомо про 55 постраждалих і 90 затриманих

Демонстранти вийшли у центр Єревана через територіальні поступки Вірменії Азербайджану

У столиці Вірменії відбулись протести проти уряду на чолі із прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном: внаслідок сутичок постраждали щонайменше 55 людей, поліція затримала не менше 90 протестувальників. Про це інформує Ехо Кавказу.

Вказано, що протестувальники вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Більшість з них є прихильниками вірменського опозиційного руху «Тавуш в ім'я батьківщини».

Демонстранти вийшли у центр Єревана через територіальні поступки Вірменії Азербайджану, якому було обіцяно передати кілька прикордонних сіл, що розташовані в нейтральній зоні між позиціями армій двох країн. Протестувальники невдоволені позицією Пашиняна і його уряду, оскільки під тиском Азербайджану вони пішли на територіальні поступки в односторонньому порядку.

Увечері 12 червня під час засідання уряду, мітингувальники почали розбирати огорожі навколо будівлі парламенту, намагаючись прорватися до входу. У відповідь поліція почала розгін мітингів з застосуванням світло-шумових гранат.

Станом на кінець дня, поліція затримала щонайменше 90 протестувальників. У Слідчому комітеті Вірменії заявили про порушення проти затриманих кримінальних справ за статтею про масові заворушення. Водночас МОЗ країни повідомляє про щонайменше 55 постраждалих.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Нікол Пашинян пообіцяв вийти з Організації договору про колективну безпеку.

Один з опозиційних депутатів запитав Пашиняна, чому Вірменія критикує ОДКБ, однак не виходить з нього. На що Пашинян відповів, що Вірменія досі вирішує, коли потрібно ухвалити подібне рішення. Згодом очільник вірменського МЗС заявив, що слова Пашиняна про вихід з Організації договору про колективну безпеку було сприйнято неправильно.

Також Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Також у Вірменії може бути зупинено мовлення російських телеканалів. Зокрема, це станеться, якщо вони не виконуватимуть офіційні вимоги Єревана. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Aysor.am.