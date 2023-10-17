Ракети Atacms вже в Україні? Зеленський зробив інтригуючу заяву

У РФ заговорили про результативні удари по військовому аеродрому в Бердянську, які нібито було завдано далекобійними ракетами Atacms

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 жовтня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

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Глава держави подякував українським воїнам, які ведуть важкі бої на східному фронті. Також президент подякував і тим, хто знищує бази окупантів та деяким нашим партнерам.

«Дякую і тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялися», – заявив він.

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У той же час в РФ заговорили про результативні удари по військовому аеродрому в Бердянську, які нібито було завдано далекобійними ракетами Atacms.

Дмитро рогозін, який є членом Ради Федерації від окупованої частини Запорізької області, також заявив, що удару по аеродрому Бердянська нібито було завдано Atacms. За його словами, ЗСУ працювали «щільно і з великої відстані».

Зазначимо, що офіційними даними, таких ракет ще немає на озброєнні України.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 Himars та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації.