Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вагнерівці» передислокувалися в Україну: розвідка Британії назвала причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнерівці» передислокувалися в Україну: розвідка Британії назвала причину
фото ілюстративне

Найманці «Вагнера» знову концентруються навколо Бахмута

За останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК «Вагнер», почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну. Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Розвідка нагадує, що ПВК вийшла з бойових дій в Україні до початку червня 2023 року, до невдалого заколоту 24 червня 2023 року та подальшої загибелі її власника Євгена Пригожина та інших ватажків в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Зазначається, що точний статус передислокованого персоналу незрозумілий, але ймовірно, окремі особи перевели до частини офіційних військ РФ.

«Кілька звітів вказують на концентрацію ветеранів «Вагнера» навколо Бахмута: їх досвід ймовірно буде особливо в запиті в цьому секторі. Багато з них будуть знайомі з поточними тактиками фронту та місцевими тактиками українських військ, оскільки вони боролися на тій же території минулої зими», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту ПВК «Вагнер» в Росії.

Після цього нібито за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ.  Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

Теги: ПВК «Вагнер» війна окупанти росія британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними британської розвідки росіяни продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі
Окупанти провалили спробу відбити звільнені ЗСУ території під Бахмутом та Оріховим – британська розвідка
25 вересня, 16:02
Наслідки удару по штабі Чорноморського флоту РФ
Як удар ЗСУ по Севастополю погіршив можливості флоту окупантів – британська розвідка
26 вересня, 09:55
Підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту між Донеччиною та Луганщиною
Росія задіяла на фронті нове військове формування – британська розвідка
27 вересня, 09:28

Події в Україні

У Токмаку окупанти збили власний літак (відео)
У Токмаку окупанти збили власний літак (відео)
Скількома «Калібрами» ворог готовий одночасно атакувати Україну з моря: дані ЗСУ
Скількома «Калібрами» ворог готовий одночасно атакувати Україну з моря: дані ЗСУ
«Вагнерівці» передислокувалися в Україну: розвідка Британії назвала причину
«Вагнерівці» передислокувалися в Україну: розвідка Британії назвала причину
У США розпочалося ще одне навчання для українських пілотів
У США розпочалося ще одне навчання для українських пілотів
Миколаїв зазнав ракетного удару: мер повідомив про наслідки
Миколаїв зазнав ракетного удару: мер повідомив про наслідки
Блокпости й обмеження руху на трасах уночі: Львівщина посилює заходи безпеки
Блокпости й обмеження руху на трасах уночі: Львівщина посилює заходи безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
61K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
47K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
41K
Рада пропонує пришвидшити закриття шкіл в Україні
37K
Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
28K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)

Новини

Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 04:54
29 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Вчора, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Вчора, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту