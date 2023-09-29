«Вагнерівці» передислокувалися в Україну: розвідка Британії назвала причину

Найманці «Вагнера» знову концентруються навколо Бахмута

За останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК «Вагнер», почали передислокуватися окремо та невеликими групами на війну в Україну. Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

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Розвідка нагадує, що ПВК вийшла з бойових дій в Україні до початку червня 2023 року, до невдалого заколоту 24 червня 2023 року та подальшої загибелі її власника Євгена Пригожина та інших ватажків в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

Зазначається, що точний статус передислокованого персоналу незрозумілий, але ймовірно, окремі особи перевели до частини офіційних військ РФ.

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«Кілька звітів вказують на концентрацію ветеранів «Вагнера» навколо Бахмута: їх досвід ймовірно буде особливо в запиті в цьому секторі. Багато з них будуть знайомі з поточними тактиками фронту та місцевими тактиками українських військ, оскільки вони боролися на тій же території минулої зими», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня відбулася спроба збройного заколоту ПВК «Вагнер» в Росії.

Після цього нібито за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.