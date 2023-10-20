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Пентагон вказав, куди Україна може бити ракетами Atacms

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон вказав, куди Україна може бити ракетами Atacms
Україна отримала від США ракети Atacms
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони США відмовляється називати кількість ракет Atacms, які передані Україн, і зауважує, що зброя має використовуватися виключно в межах України. Про це сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Я не можу вдаватися в конкретику щодо кількості Atacms, яку ми поставили. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми передали Україні, було підкріплено запевненнями, що вони використовуватимуться в межах України, щоб повернути назад та захистити суверенну українську територію», – сказав він.

Речник Пентагону також зауважив, що Сполучені Штати продовжать консультації з Україною, а також союзниками й партнерами, щоби забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії РФ.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України  вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

У Білому домі також офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет Atacms Україні на постійній основі.

Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

До слова, Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму.

Читайте також: Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Теги: зброя Україна правила контрнаступ Пентагон ракета

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