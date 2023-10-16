Кремль готує заміну ПВК «Вагнер»: британська розвідка повідомила деталі

За даними британської розвідки з початку вторгнення «Редут» брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях

У Росії приватна військова компанія «Редут» вербує найманців під виглядом «добровольців», у тому числі колишніх членів групи «Вагнера». Група, найімовірніше, налічує понад 7000 осіб. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює та фінансує діяльність групи, включаючи її вербування.

За даними британської розвідки з початку вторгнення «Редут» брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. В даний час «Редут» є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил.

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«Цілком можливо, що практика Міністерства оборони Росії щодо набору персоналу через «добровольчі» підрозділи сприяла тому, що Росія уникла подальших непопулярних мобілізацій», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 600-й день повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ударів не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.