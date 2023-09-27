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Болгарія передасть Україні ракети до С-300

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Болгарія передасть Україні ракети до С-300
фото ілюстративне

Проти чергової військової допомоги Україні традиційно виступили проросійські парламентські групи

Парламент Болгарії під час закритого засідання ухвалив рішення про надання Україні чергового траншу військової, до якого увійдуть ракети типу 5В55Р для зенітно-ракетних комплексів С-300 та боєприпаси до стрілецького озброєння калібру 5,56х45 мм. Про це передає кореспондент «Главкома».

Під час відкритих дебатів голова комітету з питань оборони Хрісто Гаджев, зазначив, що ракети до С-300, які передаватимуться, є несправними і такими, що не підлягають ремонту. Відтак, скоріш за все, вони використовуватимуться як донори запчастин для українських ракет даного типу.

Проти чергової військової допомоги Україні традиційно виступили проросійські парламентські групи. Коментуючи рішення парламенту представники Болгарської соціалістичної партії і «Відродження» назвали його «національною зрадою».

Крім того, один з соціалістів назвав ініціаторів пропозиції про передачу ракет Україні «сільськими головами» та попередив, що колись вони відповідатимуть перед судом, а лідер «Відродження» Костадін Костадінов назвав проурядову більшість «воєнними злочинцями».

У свою чергу, Федеральна служба РФ з військово-технічного співробітництва закликала Болгарію не передавати Україні ракети для С-300, щоб не допустити порушення міжнародного права.

«Передача з Болгарії в Україну ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300 у зону бойових дій призведе до ескалації конфлікту та невинних людських жертв», – йдеться в заяві служби.

Що стосується передачі Україні самих комплексів С-300, які стоять на озброєнні болгарської армії, то за словами Начальника оборони болгарської армії адмірала Еміля Ефтімова, дане питання можна буде обговорювати лише тоді, коли Болгарія отримає зенітно-ракетні комплекси для їх заміни.

«Ми не маємо наміру віддавати весь ракетний комплекс, поки не знайдемо можливості заміни. Повинен бути укладений контракт, має бути поставка, має бути підготовлений особовий склад. Тоді про це питання можна буде думати. Але це буде не скоро», – зазначив болгарський начальник оборони.

Нагадаємо, раніше Болгарія заявляла, що не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі.

Теги: Болгарія Україна війна ракета

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