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Україна знайшла варіанти боротись із іранськими «шахедами» – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна знайшла варіанти боротись із іранськими «шахедами» – Reuters
фото з відкритих джерел

Українські розробники намагаються знайти засіб, який допоможе протистояти атакам дронів-камікадзе

Зідно із офіційними даними, у травні Росія атакувала Україну понад 300  «шахедами», що стало найбільшою кількістю за весь час повномасштабного вторгення Росії в Україну. Це стало ще більшим поштовхом для об'єднання всіх зусиль влади та розробників нових технологій. Про це пише Reuters. 

Наприкінці минулого місяця в одному із приміщень у центрі Києва, подалі від сторонніх очей, сотні інженерів і інноваторів зустрілися з високопоставленими українськими військовими, щоб обміркувати шляхи нейтралізації дешевих російських безпілотників-смертників, які досі щодня загрожують руйнації українських міст. Цікаво, що іноземна агенція Reuters була єдиним ЗМІ, запрошеним на захід. 

Журналісти окремо зазначили, що деякі розробники, що зустрічались із посадовцями виглядали доволі ексцентрично – так один чоловік прийшов у шортах і бейсболці з великим дроном під пахвою.

Іранські безпілотники літають настільки низько, що їх  може не побачити протиповітряна оборона, а їхні навігаційні системи досить надійні, щоб їх важко збити за допомогою радіочастотної та іншої зброї. Саме тому важливо знаходити інноваційні рішення протидії, пише видання. 

Дійсно, Захід розробив системи ППО для протидії ракетним атакам. Але рішення знищувати  «цілий загон безпілотників вартістю $50 тис. за штуку ракетами, кожна з яких коштує $1 млн, не можна назвати ідеальним.

 «Це невигідно, тому нам потрібно постійно знижувати вартість інструментів, які ми використовуємо для знищення безпілотних літальних апаратів типу  «Shahed», – сказав віце-прем’єр Михайло Федоров.

Тому, як зазначає видання, йдеться про виявлення дронів акустичними та іншими засобами, а також про фактичне їх знищення. У 2022 році в Україні стартував проєкт «Армія дронів», який переріс у держпрограму, що охоплює все: від виробництва безпілотних літальних апаратів до навчання пілотів дронів.

За словами Федорова, виробництво безпілотників зараз налагоджене по всій Україні, попри загрозу російських авіаударів. Як пояснив віце-прем’єр, виробникам було наказано розподілити роботу по різних майданчиках і використовувати бомбосховища для деяких частин виробничого процесу.

 «Сьогодні цей підхід працює, і всі виробники продовжують працювати, і ракети не б’ють по виробництву. Удари звісно бувають, але не в таких масштабах», – наголосив він. Водночас Федоров додав, що більше 80% закуповуваних для ЗСУ дронів українського виробництва і збірки.

Своєю чергою, Анатолій Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, порівняв підхід України до технологічних інновацій з російським підходом. За його словами, в той час як в Росії надають перевагу підходу «зверху вниз» і в ньому домінують держпідприємства, в Україні рушійною силою є приватний сектор, в який залучено ціла низка невеликих компаній.

«Коли ми починали цей проєкт минулого року, було сім компаній, які могли б продати дрони державі. Сьогодні їх вже 40, а до кінця року буде 50», – прокоментував Федоров. Бригадний генерал Юрій Щиголь підкреслив, що через кілька місяців після початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що найефективнішим способом ведення розвідки і ураження противника є безпілотні літальні апарати.

Щиголь, який виступає куратором закупівель для держпрограми, сказав, що в даний час закуплено 15 тис. дронів. При цьому найбільше надходить через Міноборони, а інші поставляються за рахунок іноземної допомоги та волонтерів.

«Наша мета цього року – закупити понад 200 тис. ударних і великих розвідувальних безпілотників. Ми купимо стільки дронів, скільки доступно для покупки на ринку», – зазначив Щиголь.

Водночас, як зауважило видання, загальна кількість безпілотників, які українські захисники використовують на полі бою, невідома.

Організатори заходу попросили Reuters не розголошувати прізвища учасників з міркувань безпеки. Але певні рішення проблеми із  іранськими дронами таки були озвучені. Один із розробників, Олександр, розповів, що його команда представляє «квадрокоптер», у якого крім гвинтового двигуна є крила. Він сказав, що він може літати набагато швидше і довше, ніж інші дрони.

«Це буде безпілотник, який буде... злітати вертикально, щоб перехоплювати або наздоганяти безпілотники, збивати їх або глушити», – сказав він.

Інший учасник, Юрій, інженер і заступник керівника української компанії, сказав, що його команда представила розробки нових систем електронної боротьби з безпілотниками, які будуть більш ефективними проти шахедів, ніж всі що представлені раніше, але саму технологію не розкрив.

Зазначимо, що ЗМІ знайшли у Росії таємний завод із виготовлення іранських дронів Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні. Йдеться про компанію «Альбатрос» у Таганрозі, яка працює на ключовому майданчику для російсько-іранської співпраці. Компанія вже виготовила близько 50 розвідувальних дронів для міноборони РФ. Фабрика свідчить про продовження технологічного партнерства з Тегераном, на досвід якого Москва покладалася для забезпечення своїх атак на Україну.

Нагадаємо, Іран розробив новий дрон-камікадзе Me'raj-532 і вже успішно випробував його. Про це заявив голова науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил Корпусу вартових Ісламської революції Алі Кухестані.Зазначається, що цей дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота становить 3,6 км, а в повітрі він може перебувати до трьох годин.

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Теги: росія Міноборони Міноборони РФ бомбосховища безпілотник Михайло Федоров системи ППО

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