Операція «Ы». Росія вдарила «шахедами», зробленими на новому заводі? (фотофакт)

У Росії за пів року зробили завод з виробництва дронів-камікадзе?

Росіяни, ймовірно, розпочали випускати іранські «шахеди» на заводі у спеціальній економічній зоні «Алабуга». Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт Інституту ім. Олександра Поля Павло Вернівський.

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«З високою вірогідністю можна констатувати, що російський завод по виробництву Шахідів почав роботу. Звідки такі висновки? На днях наше ППО збило дрон з досить нехарактерним серійним номером «Ы002». Раніше ж серійний номер був М1200, який скоріше за все також значив порядковий номер, тобто було випущено не менше 1200 Шахідів», – написав він.

Вернівський також провів цікаву паралель між назвою шахедів та відомою кінострічкою.

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«Виглядає як натяк на радянський фільм «Операція Ы». Чого Ы? Щоб ніхто не здогадався. Таким чином натякаючи, що почали випускати ці дрони. А тепер давайте припустимо, що завод вони почали будувати в грудні-січні. Це значить, що через півроку він почав роботу», – підсумував експерт.

Він додав, що найімовірніше, росіяни просто взяли іранську технологію, і в досить швидкі строки змогли налагодити збірку цих дронів, а не розробляли нічого самостійно.

Нагадаємо, про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця у особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року.

Як зазначається, супутниковий знімок, опублікований Білим домом, є доказом будівництва в російській Республіці Татарстан заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року.

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Завод будується на території особливої економічної зони у Татарстані «Алабуга». Спочатку підприємства на цій території займалися мирними проектами. Керівництво вперше вирішило взяти держоборонзамовлення після оголошення в Росії мобілізації, щоб надати броню росіянам.

До слова, у створенні заводу з виробництва іранських дронів-камікадзе у Росії міг брати участь близький поплічни Путіна голова банку ВТБ Андрій Костін. Проект з будівництва заводу зі збирання іранських дронів передбачав фінансування у розмірі 80 млрд рублів. З бюджету надали лише 30 млрд, а решту суми «Алабуга» шукала самостійно. Частину міг виплатити Костін. Про причетність до проекту глави другого за розміром активів банку Росії можуть свідчити запуск ВТБ сервісу грошових переказів в Іран у грудні 2022 року та відкриття в країні офісу банку, про що стало відомо в травні 2023 року.