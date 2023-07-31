Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)

Ворожий танк відправиться на потреби ЗСУ

На Сумщині на потреби військовослужбовців Збройних сил України передано танк Т-80, з якого росіяни обстрілювали Тростянецьку лікарню. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Сумська обласна прокуратура організувала передачу військовослужбовцям Збройних Сил України танка Т-80, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні.

Танк Т-80 фото: Сумська ОВА

Сумська ОВА нагадала, що 23 березня 2022 року приблизно з 11 по 12 годину дня під час окупації російськими військовими міста Тростянець Сумської області з танка Т-80 було обстріляно міську лікарню.

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Танк Т-80 фото: Сумська ОВА

«Вдалось встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні 23-річний Ж., який обіймає посаду командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку «Шепетівський» 4-ї гвардійської танкової дивізії «Кантимирівська», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.