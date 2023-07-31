Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
Танк Т-80
фото: Сумська ОВА

Ворожий танк відправиться на потреби ЗСУ

На Сумщині на потреби військовослужбовців Збройних сил України передано танк Т-80, з якого росіяни обстрілювали Тростянецьку лікарню. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Сумська обласна прокуратура організувала передачу військовослужбовцям Збройних Сил України танка Т-80, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу Тростянецької лікарні.

Танк Т-80
Танк Т-80
фото: Сумська ОВА

Сумська ОВА нагадала, що 23 березня 2022 року приблизно з 11 по 12 годину дня під час окупації російськими військовими міста Тростянець Сумської області з танка Т-80 було обстріляно міську лікарню.

Танк Т-80
Танк Т-80
фото: Сумська ОВА

«Вдалось встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні 23-річний Ж., який обіймає посаду командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку «Шепетівський» 4-ї гвардійської танкової дивізії «Кантимирівська», – додали у відомстві.

Нагадаємо, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: Сумщина танки війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Бахмутом українські захисники нищать ворожу техніку та ліквідовують загарбників
ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога під Бахмутом: знищено вісім складів боєприпасів
25 липня, 14:29
На Бахмутському напрямку за час наступу українські війська звільнили близько 35 кв. км території
Міноборони назвало площу деокупованої території за тиждень
24 липня, 08:56
Наслідки нічної атаки на Одесу
ЗСУ назвали мету масованої нічної атаки на південь
19 липня, 11:20

Події в Україні

Нічна атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Нічна атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
Сильна злива підтопила квартири у Чернівцях (фото)
Сильна злива підтопила квартири у Чернівцях (фото)
Ракетний удар по Харкову і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
Ракетний удар по Харкову і «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
ЗСУ відбили ворожу атаку на Харківщині. Зведення Генштабу
ЗСУ відбили ворожу атаку на Харківщині. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
50K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
25K
У Петербурзі обікрали відразу трьох учасників саміту «Росія – Африка»
17K
Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото зсередини потрощеної будівлі
11K
«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз
6441
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту