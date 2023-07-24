Міноборони назвало кількість деокупованої території за тиждень

На Бахмутському напрямку за час наступу українські війська звільнили близько 35 кв. км території

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

Протягом минулого тижня українські захисники просунулися на 12 кв. км на півдні та на близько 4 кв. км – на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Як зазначається, на південному фронті за час наступу українські війська звільнили понад 192 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони деокупували понад 12 кв. км.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Бахмутському напрямку за час наступу українські війська звільнили близько 35 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони деокупували близько 4 кв. км.

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.