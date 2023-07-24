Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони назвало кількість деокупованої території за тиждень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони назвало кількість деокупованої території за тиждень
На Бахмутському напрямку за час наступу українські війська звільнили близько 35 кв. км території
фото з відкритих джерел

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

Протягом минулого тижня українські захисники просунулися на 12 кв. км на півдні та на близько 4 кв. км – на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як зазначається, на південному фронті за час наступу українські війська звільнили понад 192 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони деокупували понад 12 кв. км.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

На Бахмутському напрямку за час наступу українські війська звільнили близько 35 кв. км території. За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони деокупували близько 4 кв. км.

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Біла Гора, Богданівка, Іванівське, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

Читайте також:

Теги: ЗСУ контрнаступ війна Міноборони деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі, де був гуманітарний штаб (фото)
Росіяни знищили Палац культури у Часовому Ярі, де був гуманітарний штаб (фото)
Вчора, 13:54
Віталій Кличко також пояснив, навіщо київські дороги ремонтують під час війни
Як Київ допомагає захисникам. Кличко відповів Банковій
21 липня, 10:20
Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії з візитом в Україні
До України приїхав прем'єр-міністр Ірландії
19 липня, 14:22
Українські воїни стійко тримають оборону
ЗСУ успішно наступають на двох напрямках
14 липня, 18:50
Вадим Пристайко обговорив із Sky News «невдячність» України Британії
Пристайко назвав відповідь Зеленського Воллесу «нездоровим сарказмом» (відео)
13 липня, 18:01
У результаті обстрілу пошкоджено будинок і крамницю
Окупанти вгатили по Лиману, є загиблі (фото)
8 липня, 11:51
Григорів створив три композиції, які виконав разом з оркестром «Київська камерата»
Український композитор виконав музичні твори на російській ракеті (відео)
4 липня, 21:38
Поява американських Himars в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових
Маляр показала диво-зброю, на яку полюють росіяни (відео)
4 липня, 18:06
33-річний Астамур захищав столицю, а в травні його батальйон направили на Харківщину
Хвилина мовчання: згадаймо сина відомих журналістів Астамура Гумбу
1 липня, 09:00

Події в Україні

Окупанти перекрили рух у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку: шукають, хто допомагає ЗСУ
Окупанти перекрили рух у Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку: шукають, хто допомагає ЗСУ
Міноборони назвало кількість деокупованої території за тиждень
Міноборони назвало кількість деокупованої території за тиждень
У Криму зупинено рух залізницею та трасою Джанкой-Сімферополь. Проходить евакуація
У Криму зупинено рух залізницею та трасою Джанкой-Сімферополь. Проходить евакуація
Вибухи у Криму. Є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі (відео)
Вибухи у Криму. Є влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі (відео)
На полігоні у Криму гримлять вибухи
На полігоні у Криму гримлять вибухи
Скільки окупованих територій України ЗСУ вже звільнили: оцінка ISW
Скільки окупованих територій України ЗСУ вже звільнили: оцінка ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
62K
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
17K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
16K
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк
14K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
8683
В окупованому Криму пролунали вибухи

Новини

Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Вчора, 05:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту