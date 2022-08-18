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В Україні знову масові «замінування»

Наталія Антонюк
glavcom.ua
В Україні знову масові «замінування»
фото з відкритих джерел
У Тернополі знову «замінували» вокзал та універмаг

Правоохоронні органи відпрацьовують інформацію та здійснюють перевірку територій

Сьогодні, 18 серпня, біля 12:00 в деяких містах України надійшли анонімне повідомлення про масове замінування.

Так, у Львові, за попередніми даними, повідомили про замінування Краківського та Винниківського ринків, торгівельного центру «Магнус» та залізничного вокзалу. На залізничному вокзалі людей евакуйовано. На місці працюють кінологічна та вибухотехнічна служби, ДСНС, швидка медична допомога та охорона вокзалу, пише Варта1.

Окрім того, у Тернополі надійшло повідомлення про мінування ЦУМу та залізничного вокзалу. Про це повідомив мер міста Надал.

У Вінниці також шукають вибухівку на центральному ринку, залізничному та автовокзалах, повідомили у міськраді.

Правоохонці також отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів на Кіровоградщині. Про це повідомила речниця поліції області Віталіна Бевзенко. 

Правоохоронні органи відпрацьовують інформацію та здійснюють перевірку територій.

Нагадаємо, Україною 4 серпня прокотилася хвиля повідомлень про замінування. Окрім Рівного та Тернополя, інформацію про вибухівку отримали Вінниця, Хмельницький та Кропивницький. 

 

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