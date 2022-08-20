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Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів на півдні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів на півдні
Українська авіація на півдні атакувала опорний пункт окупантів
фото з відкритих джерел

Військові знищили десяток окупантів і дві одиниці броньованої техніки

Українська авіація атакувала опорний пункт російських військ біля Іванівки на Херсонщині. Про це повідомляє у Facebook ОК Південь.

«Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання зменшили вороже військо на десять рашистів та дві одиниці броньованої техніки», — йдеться у повідомленні.

Зазначено, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Додамо, що сьогодні, у суботу, 20 серпня, під час повітряної тривоги українські зенітники сбили два російські безпілотники.

Нагадаємо, вранці 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети.

Міський голова Борис Філатов заявив, що потрібно дякувати українським військовим, які прикривають небо Дніпра, а не вірити чуткам про начебто домовленість євреїв з російськими окупантами.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.


 
 

Теги: військові авіація окупанти

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