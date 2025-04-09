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Українські бійці розтрощили окупантів на Запорізькому фронті (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські бійці розтрощили окупантів на Запорізькому фронті (відео)
Воїни ГУР атакували окупантів
фото: скриншот з відео

Українські бійці двох ворожих штурмовиків взяли в полон, а понад 12 окупантів ліквідували

Воїни Головного управління розвідки розбили окупантів на Запорізькому фронті. Понад 12 росіян ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«На відео – епізоди бойової роботи підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України: влучна робота майстрів FPV та зачистка селища від російських солдатів. Безповоротні втрати противника – понад 12 осіб», – йдеться у повідомленні.

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Розвідка зауважила, що українські бійці ще двох ворожих штурмовиків взяли в полон.

Нагадаємо, 7 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами РФ в Озерках Курської області. 

До слова, у ніч на 5 квітня безпілотники уразили важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії. Однією з цілей стало підприємство «Оптиковолоконные системы» у місті Саранськ, Республіка Мордовія.

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Теги: Запорізька область окупанти ГУР

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