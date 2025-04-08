ЗСУ вдарили по складах РФ у Курській області: ліквідовано понад 30 окупантів

У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання

Знищення об'єкту знижує можливості РФ для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області

7 квітня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами РФ в Озерках Курської області. Як передає «Главком», про це повідомив Генштаб.

Так, у результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтники.

Зазначається, що знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.

«Українські захисники завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою – один із ключових пріоритетів та розповів, скільки ворожих цілей було знищено за допомогою дронів у бережні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, за березень, за допомогою безпілотників різних типів, було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей – це на 10% більше, ніж у лютому.

Раніше у ОСУВ «Хортиця» оприлюднили дані про втрати Росії на Східному фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

Оперативно-стратегічне угрупування військ підрахувало величезні втратиРосійської Федерації, які вона несе за кожен квадратний кілометр української землі.

У результаті підрахунків, за три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.