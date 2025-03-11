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Ідентифіковано росіян, які катували українських полонених у Курському СІЗО (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ідентифіковано росіян, які катували українських полонених у Курському СІЗО (фото)
фото: Слідство.інфо

Український військовий впізнав чотирьох тюремників, які знущалися з полонених у СІЗО

Колишній військовополонений та морський піхотинець Владислав Задорін назвав імена російських тюремників, які катували українських полонених у Курському СІЗО № 1. Про це йдеться в розслідуванні Слідство.інфо, інформує «Главком».

За словами журналістів, Задорін потрапив у російський полон на острові Зміїний і рік провів у Курському СІЗО № 1. Він впізнав чотирьох тюремників, яких також упізнав строковик Мар'ян Ватрал, котрий провів 28 місяців у цій катівні.

Віталій Віноградов, за словами колишніх бранців, був одним з керівників і контролював полонених, даючи накази щодо їхнього побиття та голодування.

Ідентифіковано росіян, які катували українських полонених у Курському СІЗО (фото) фото 1
фото: Віталій Віноградов

«Полоненим було заборонено сідати на ліжка до відбою. А у нас усі камери одного дня сиділи, порушили це правило. Тоді Віноградов вирішив покарати нас, покликав двох спеців. Він вивів на коридор усіх, хто 1991 року народження і молодше. Нас тоді дуже сильно лупцювали, безбожно. І Віноградов бив також», – згадує Ватрал.

Ще один тюремник, Олексій Баранов, відбирав їжу у полонених та бив їх ложками по голові. Щоранку та щовечора він проводив перевірки, під час яких завдавав полоненим від 50 до 100 ударів залізною ложкою.

Олексій Баранов з дружиною
Олексій Баранов з дружиною

Журналісти зауважують, що Дмитро Ложкін пускав собак на полонених і сам імітував їхнє гавкання. Він влаштовував так звані «перегони»: якщо полонений міг втекти від собаки, то залишався без укусів.

Дмитро Ложкін
Дмитро Ложкін

Олексій Баглай, четвертий тюремник, котрий жорстоко поводився з українськими полоненими, на даний час очолює в'язницю. Зі слів потерпілих, саме Баглай створював «позитивне враження» про умови утримання бранців для прокурорів під час їхніх перевірок. Якщо ж полонені скаржились на умови, вони отримували покарання у вигляді побиття та позбавлення прогулянок.

Олексій Баглай
Олексій Баглай

До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.

Як повідомлялося, окупант підрозділу «Шторм» 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Олег Яковлєв розстріляв українських бійців, що здалися у полон, на Донеччині.

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Теги: Курщина полон українці військові росія росіяни окупанти

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