Ідентифіковано росіян, які катували українських полонених у Курському СІЗО (фото)
Український військовий впізнав чотирьох тюремників, які знущалися з полонених у СІЗО
Колишній військовополонений та морський піхотинець Владислав Задорін назвав імена російських тюремників, які катували українських полонених у Курському СІЗО № 1. Про це йдеться в розслідуванні Слідство.інфо, інформує «Главком».
За словами журналістів, Задорін потрапив у російський полон на острові Зміїний і рік провів у Курському СІЗО № 1. Він впізнав чотирьох тюремників, яких також упізнав строковик Мар'ян Ватрал, котрий провів 28 місяців у цій катівні.
Віталій Віноградов, за словами колишніх бранців, був одним з керівників і контролював полонених, даючи накази щодо їхнього побиття та голодування.
«Полоненим було заборонено сідати на ліжка до відбою. А у нас усі камери одного дня сиділи, порушили це правило. Тоді Віноградов вирішив покарати нас, покликав двох спеців. Він вивів на коридор усіх, хто 1991 року народження і молодше. Нас тоді дуже сильно лупцювали, безбожно. І Віноградов бив також», – згадує Ватрал.
Ще один тюремник, Олексій Баранов, відбирав їжу у полонених та бив їх ложками по голові. Щоранку та щовечора він проводив перевірки, під час яких завдавав полоненим від 50 до 100 ударів залізною ложкою.
Журналісти зауважують, що Дмитро Ложкін пускав собак на полонених і сам імітував їхнє гавкання. Він влаштовував так звані «перегони»: якщо полонений міг втекти від собаки, то залишався без укусів.
Олексій Баглай, четвертий тюремник, котрий жорстоко поводився з українськими полоненими, на даний час очолює в'язницю. Зі слів потерпілих, саме Баглай створював «позитивне враження» про умови утримання бранців для прокурорів під час їхніх перевірок. Якщо ж полонені скаржились на умови, вони отримували покарання у вигляді побиття та позбавлення прогулянок.
До слова, правоохоронці встановили російського командира, причетного до вбивства Ірини Фількіної. У квітні 2022 року світлина вбитої жінки із червоним манікюром облетіла весь світ.
Як повідомлялося, окупант підрозділу «Шторм» 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Олег Яковлєв розстріляв українських бійців, що здалися у полон, на Донеччині.
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